Луганск, 29 января 2021, 22:49 — REGNUM Пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ зафиксировали в ЛНР за неделю, сообщил 29 января журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.
Обстрелу из ручных противотанковых гранатометов (РПГ) подвергся район села Логвиново. Также из гранатомётов различных типов украинские формирования атаковали районы Золотого-5, посёлка Молодёжное, сёл Калиново-Борщеватое и Калиново. Эти же населённые пункты обстреливали из крупнокалиберного и стрелкового оружия.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за неделю ВСУ 45 раз нарушили режим дополнительных мер контроля на линии соприкосновения с ДНР.
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