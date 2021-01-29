Луганск, , 22:49 — REGNUM Пять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ зафиксировали в ЛНР за неделю, сообщил 29 января журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

Осадчий «По данным наблюдателей представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в период с 23 по 29 января 2021 г. зафиксировано пять огневых провокаций со стороны ВСУ».

Обстрелу из ручных противотанковых гранатометов (РПГ) подвергся район села Логвиново. Также из гранатомётов различных типов украинские формирования атаковали районы Золотого-5, посёлка Молодёжное, сёл Калиново-Борщеватое и Калиново. Эти же населённые пункты обстреливали из крупнокалиберного и стрелкового оружия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за неделю ВСУ 45 раз нарушили режим дополнительных мер контроля на линии соприкосновения с ДНР.

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