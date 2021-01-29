Милан, Италия, , 22:33 — REGNUM Оппозиция Италии разочарована фактическим отказом президента страны Серджо Маттареллы от проведения досрочных выборов для выхода из политического кризиса, с таким заявлениями вечером в пятницу, 29 января, выступил лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Ранее Маттарелла по итогам консультаций с лидерами партий поручил изучить возможность формирования новой правящей коалиции в действующем составе парламента без проведения выборов. Речь идет о коалиции леволибералов и популистов.

Спикер нижней палаты парламента Роберто Фико, которому президент поручил эту проверку, в свою очередь заявил, что консультации он намерен вести только с теми политическими силами, выход которых из коалиции и привел к ее распаду, то есть с «Живой Италией» Маттео Ренци.

Таким образом продолжительный кризис ничего не изменил для Италии, время потеряно, без проведения выборов в стране не появится так ей необходимое устойчивое правительство, отметил Сальвини.

Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называет такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивает на досрочных выборах.

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26 января премьер-министр Италии Джузеппе Конте официально заявил президенту страны Серджо Маттарелле об отставке. Президент в соответствие с законами страны мог объявить досрочные выборы, или разрешить прежнему премьеру сформировать новую коалицию в прежнем составе парламента, или дать аналогичное разрешение кому-то из других лидеров фракций.