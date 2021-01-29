Донецк, , 22:32 — REGNUM Район посёлка шахты «Трудовская» атакован ВСУ с применением запрещённого Минскими соглашениями оружия, сообщает 29 января Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Атаку ВСУ осуществили со стороны Марьинки: в 17:15 мск началась стрельба из вооружения боевой машины пехоты (десять выстрелов), станковых и ручных противотанковых гранатомётов (семь гранат), также стрелял снайпер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, десятки нарушений режима прекращения огня допустили ВСУ за минувшую неделю на линии разграничения в ДНР. В результате агрессии украинских формирований погиб служащий Народной милиции ДНР.

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