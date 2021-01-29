Рим, , 22:26 — REGNUM Президент Италии Серджо Маттарелла по итогам консультаций с лидерами политических партий страны в пятницу, 29 января, поручил изучить вопрос о возможности сформировать новую правящую коалицию в действующем составе парламента, без проведения выборов.

Лидеры леволиберальной Демократической партии и популистского «Движения 5 звёзд», а также нескольких небольших либеральных фракций в ходе консультаций заявили, что обладают возможностью сформировать правительство даже после выхода из коалиции партии Маттео Ренци, отметил Маттарелла.

Следует проверить, действительно ли такая возможность существует, проверка поручена спикеру нижней палаты парламента страны Роберто Фико, сказал также президент.

Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называет такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивает на досрочных выборах.

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26 января Конте официально заявил президенту страны Серджо Маттарелле об отставке. Президент в соответствии с законами страны может объявить досрочные выборы, или разрешить прежнему премьеру сформировать новую коалицию в прежнем составе парламента, или дать аналогичное разрешение кому-то из других лидеров фракций.

Предполагается, что Маттарелла позволит Конте в третий раз сформировать правительство, несмотря на отсутствие у леволибералов и популистов формального большинства. Второй наиболее вероятный сценарий — досрочные выборы. Не полностью исключаются также варианты формирования «технического правительства», «правительства народного единства» (с участием и коалиции, и оппозиции) и даже предоставление оппозиционерам-правоцентристам возможности сформировать альтернативную коалицию.