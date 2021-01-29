Рим, , 22:19 — REGNUM Италии нужны досрочные выборы, страну нужно избавить от «хромого правительства», заявила журналистам в пятницу, 29 января, лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Вместе с лидерами двух других оппозиционных правых партий Мелони была приглашена на консультации с президентом страны Серджо Маттареллой, речь шла о путях выхода из сложившегося политического кризиса.

На пресс-конференцию и консультации Мелони пришла опираясь на костыли — некоторое время назад она повредила ногу и «обыграла» этот факт в своем выступлении.

Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называет такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивает на досрочных выборах.

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26 января Конте официально заявил президенту страны Серджо Маттарелле об отставке. Президент в соответствии с законами страны может объявить досрочные выборы, или разрешить прежнему премьеру сформировать новую коалицию в прежнем составе парламента, или дать аналогичное разрешение кому-то из других лидеров фракций.

Предполагается, что Маттарелла позволит Конте в третий раз сформировать правительство, несмотря на отсутствие у леволибералов и популистов формального большинства. Второй наиболее вероятный сценарий — досрочные выборы. Не полностью исключаются также варианты формирования «технического правительства», «правительства народного единства» (с участием и коалиции, и оппозиции) и даже предоставление оппозиционерам-правоцентристам возможности сформировать альтернативную коалицию.