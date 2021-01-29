Вашингтон, 29 января 2021, 22:16 — REGNUM Пристальное внимание Пентагона приковано к поведению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы понять, соблюдают ли они соглашение, предполагающее в итоге вывод американского контингента из Афганистана.
Об этом заявил 29 января помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Он напомнил, что в Афганистане находятся две с половиной тысячи американских военных и что по соглашению с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) их планировалось вывести к 1 мая 2021 г.
По итогам этого мониторинга, добавил помощник президента США Джо Байдена, будет принято решение, останутся ли в Афганистане американские военные или нет.
Напомним, согласно договорённости с американскими властями, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны прекратить атаки на силовиков и начать переговоры с властями Афганистана.
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