* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Пристальное внимание Пентагона приковано к поведению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы понять, соблюдают ли они соглашение, предполагающее в итоге вывод американского контингента из Афганистана.

Американские военные в Афганистане

Об этом заявил 29 января помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Он напомнил, что в Афганистане находятся две с половиной тысячи американских военных и что по соглашению с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) их планировалось вывести к 1 мая 2021 г.

Салливан «Чем мы сейчас занимаемся, так это тем, что пристально изучаем то, в какой мере «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в действительности выполняет эти три условия».

По итогам этого мониторинга, добавил помощник президента США Джо Байдена, будет принято решение, останутся ли в Афганистане американские военные или нет.

Напомним, согласно договорённости с американскими властями, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны прекратить атаки на силовиков и начать переговоры с властями Афганистана.

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