Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена 29 января продлила иммиграционную протекцию тысячам иммигрировавшим в США сирийцам. Это один из первых шагов президента Байдена в его проиммиграционной кампании. Об этом пишет Reuters.

Министерство внутренней безопасности США объявило, что действующий секретарь Дэвид Пекоске продлил временный охраняемый статус 6700 правомочным сирийцма до 2020 и позволил еще 1800 иммигрантам подать заявки.

Временный охраняемый статус — это статус, который предоставляется правомочным гражданам указанных стран, которые находятся в США.

Программа рассчитана на иммигрантов, которые не могут вернуться в свою страну по соображениям безопасности, например из-за природных катастроф или войн — но могут работать в США легально.

Демократ Байден, занявший 20 января офис Белого дома, пообещал обеспечить более доброжелательное отношение к беженцам и иммигрантам.

Администрация Байдена также обсуждает возможность присоединения Гватемалы и Гондураса к данной программе, что может обеспечить протекцию еще более чем миллиону человек.