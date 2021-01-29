Вашингтон, 29 января 2021, 21:51 — REGNUM Обиды и претензии США в адрес России заставили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки «потерять линию мысли».
Об этом 29 января сообщила на брифинге сама Джен Псаки.
Видеозапись этого выступления опубликована 29 января целым рядом Telegram-каналов.
Очередное экстравагантное заявление пресс-секретарь Белого дома сделала в ходе повествования о телефонном разговоре президента США Байдена с президентом России Владимиром Путиным, состоявшемся 26 января.
В ходе перечисления обвинений в адрес России Псаки не закончила фразу.
«Я тут теряю мысль», — пояснила пресс-секретарь Белого дома журналистам.
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