Рим, , 21:48 — REGNUM Никто, кроме действующего премьера Джузеппе Конте, не может возглавить новое правительство Италии, с таким заявлением выступил в пятницу, 29 января, лидер популистского «Движения 5 звезд» Вито Крими.

Правительству с нынешним премьером «снова верят в Европе», и выходить из политического кризиса нужно так, чтобы сохранить это завоевание, сказал лидер популистов после встречи с президентом Серджо Маттареллой.

Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называет такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивает на досрочных выборах.

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26 января Конте официально заявил президенту страны Серджо Маттарелле об отставке. Президент в соответствие с законами страны может объявить досрочные выборы, или разрешить прежнему премьеру сформировать новую коалицию в прежнем составе парламента, или дать аналогичное разрешение кому-то из других лидеров фракций.

Предполагается, что Маттарелла позволит Конте в третий раз сформировать правительство, несмотря на отсутствие у леволибералов и популистов формального большинства. Второй наиболее вероятный сценарий — досрочные выборы. Не полностью исключаются также варианты формирования «технического правительства», «правительства народного единства» (с участием и коалиции, и оппозиции) и даже предоставление оппозиционерам-правоцентристам возможности сформировать альтернативную коалицию.