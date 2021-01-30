Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки поделилась с прессой планами президента США Джо Байдена на следующую неделю, которые предполагают встречи и подписание приказов. Об этом 29 января пишет CNN.

Вот как выглядит расписание президента США на первую неделю февраля 2021:

1 февраля Байден встретится с Энтони Блинкеном, государственным секретарем США;

2 февраля президент прокомментирует и подпишет исполнительный приказ, «модернизирующий иммиграционную систему США»;

5 февраля, сказала пресс-секретарь, Байден прокомментирует состояние экономики.

Псаки заверила, что новая информация появится в ближайшие дни. Белый дом, сказала она, осмелился предоставить эту информацию репортерам, чтобы возобновить практику общения власти с прессой, которая была приостановлена во время правления Дональда Трампа.

Ожидалось, что Байден подпишет иммиграционные приказы 29 января, но Псаки объявила, что эта часть плана перенесена на следующую неделю.