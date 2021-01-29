Минск, , 21:10 — REGNUM «Буквально через некоторое время мы начинаем сами производить вакцину по российским технологиям. И думаю, что в этом году мы будем иметь чисто свою вакцину. Наши ученые это сделают. Мы финансируем этот проект», — заявил 29 января в Минске Александр Лукашенко, выступая перед студентами и преподавателями Белгосуниверситета.

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Как сообщает печатный орган администрации президента Белоруссии «СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия»), при этом «Александр Лукашенко отметил, что в стране есть специалисты, которым, несомненно, удастся разработать препарат».

Через несколько часов после этого гостелеканал «ОНТ» сообщил: «Белорусская вакцина от коронавируса появится уже в следующем году».

В вечернем выпуске новостей гостелеканала со ссылкой на НАН Белоруссии было заявлено, что «наша вакцина не уступит импортным аналогам и будет более устойчива к новым штаммам COVID-19, поскольку пройдет больше испытаний».

В апреле 2019 года Александр Лукашенко заверял: «От коронавируса никто не умрёт!». Тогда же он поручил создать вакцину от коронавируса помощнику президента Александру Косинцу, пообещав наградить орденом. Ни к осени, ни позже анонсированной «белоруской вакцины» не появилось.

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В июле Лукашенко признался, что переболел «на ногах». Зимой Россия начала поставки своей вакцины «Спутник V» в Белоруссию, где по распоряжению Лукашенко началась проработка массового производства российского препарата.