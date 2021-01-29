29 января 2021 | Время чтения 7 мин

Если Сербии угрожают референдумом о присоединении сепаратистского Косово к Албании, она может или смириться с этим, или объявить об оккупации части своей территории, ожидая появления благоприятных условий для её возвращения.

Татьяна Стоянович, , 21:20 — REGNUM Незадолго до церемонии инаугурации нового президента США Джозефа Байдена исполняющая обязанности президента сепаратистского Косово Вьоса Османи заявила о необходимости пересмотра ранее достигнутых с Белградом договоренностей при помощи новой вашингтонской администрации. Как смена власти в США повлияет на ход переговоров Белграда и Приштины, ИА REGNUM рассказал профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица.

Иван Шилов © ИА REGNUM

На днях состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена. Незадолго до выборов в Вашингтоне при посредничестве Дональда Трампа было подписано соглашение между президентом Сербии Александром Вучичем и премьером сепаратистского Косово Авдуллой Хоти. Что будет с Вашингтонским соглашением теперь, когда к власти пришел Байден?

Как уже было заявлено, одним из тех достояний администрации Дональда Трампа, которые новые американские власти оставят в силе, является и так называемое Вашингтонское соглашение. Это значит, что новая администрация США правильно считает, что этот документ был полезен как для незаконных властей в Приштине, так и для продвижения американских интересов на Балканах. Конечно, из этого следует, что соглашение шло в ущерб сербским интересам в Косово и Метохии.

К тому же, если мы знаем, что Джо Байден уже десятилетиями является одним из ведущих защитников албанских интересов в американском истеблишменте, равно как и то, что он уже анонсировал возвращение в администрацию некоторых людей, которые в 1990-е годы были архитекторами американской политики по отношению к Сербии, то мы можем ожидать, что американская политика в вопросе Косово и Метохии станет только жестче. Они будут оправдывать целесообразность одного из главных геополитических достояний американской политики 1990-х годов — агрессии против Союзной Республики Югославии и оккупации Косово и Метохии.

Как это отразится на процессе переговоров Белграда и Приштины о «нормализации отношений», в котором США играют важную роль хотя бы из-за своего влияния на албанскую сторону?

Мы можем ожидать, что США будут менее благосклонными к Сербии, если они вообще когда-то были такими. Скорее всего, они не будут давать надежду на достижение какого-то видимого «компромисса», как на самом деле более «мягко» именуется сдача Косово и Метохии в руки «Великой Албании», над чем работают сербские власти во главе с президентом Александром Вучичем. Новая администрация США будет требовать неукоснительного выполнения американской геополитической повестки дня. Иными словами, она будет требовать от Сербии де-юре признать то, что с помощью агрессии и одностороннего провозглашения независимости так называемого Косово был создан corpus separatum. США, так же как и Германия, будут настаивать на том, что Белград просто должен признать отделение Косово.

На днях один из лидеров албанских террористов в Косово, а потом и премьер-министр сепаратистского образования Рамуш Харадинай заявил, что если Косово в обозримом будущем не будет принято в евроатлантические структуры, оно проведет референдум о присоединении к Албании. Как надо относиться к этому заявлению с учетом того, что в данный момент в Косово идет предвыборная кампания?

У сербского общества есть такое характерное свойство — когда с других сторон сыплются недружественные заявления, оно пытается смягчить эти заявления, объясняя себе, что они являются частью какой-то кампании. Нет, речь идет о настоящем преступнике, о человеке, который принадлежит к этому преступному проекту отделения Косово и Метохии уже довольно долго, еще до 1999 года. Но на основании этого заявления мы можем выделить несколько моментов.

Во-первых, косовские албанцы были недовольны уровнем поддержки, которую им оказывали предыдущие власти США. Они привыкли к безусловной поддержке, которой пользовались, пока в администрации сидели люди Билла Клинтона. Теперь они не без основания ожидают, что со сменой администрации эта поддержка усилится. Во-вторых, они привыкли вести себя как «сверхдержава в миниатюре», которой всегда удается выбить для себя уступки политикой свершившегося факта и насилия.

Албанцы поняли, что стоит им пригрозить применением насилия, то UNMIC (миссия ООН в Косово — ИА REGNUM), в составе которого всегда доминировали чиновники из тех стран, которые в 1999 году совершили агрессию против СР Югославии, пойдет навстречу их нелегитимным, а порой и неразумным требованиям. Если бы международные структуры так же относились к исламскому миру, России, Китаю, можно было бы сказать, что они боятся реальной силы. Но тут они изображают немощь перед мнимой албанской силой, однако в реальности просто ищут алиби для того, что уже заранее было оговорено. Запад ожидает от албанцев, чтобы они создали проблему, а потом используют эту проблему для дальнейших уступок этим же албанцам.

Надо отметить, что и косовские албанцы, и Албания ничего не делают, не советуясь предварительно с США и теми кругами в Америке, которые принадлежат к так называемому глубинному государству. Даже во время администрации Трампа они поддерживали отношения с представителями «глубинного государства», которые в это время находились в тени.

Можно ли считать, что заявления косовских сепаратистов стали более жесткими после того, как президент Сербской академии наук и искусств (САНИ) Владимир Костич заявил о том, что «у Сербии ничего нет в Косово»?

Своими скандальными заявлениями председатель САНИ Владимир Костич показал, что он фактически занимает такую же позицию, как и Рамуш Харадинай, только для Харадиная это идеал, а для председателя САНИ — якобы реальность, с котором сербы должны смириться. Но, по сути, их видение политической реальности в Косово и Метохии совпадает. В ситуации, когда сербское общество находится в серьезном моральном отступлении, когда у вас проблема донести до граждан то, что позиция Костича неприемлема хотя бы потому, что исходит от председателя САНИ, можно предположить, что косовские албанцы просто увидели в этом удобный момент, чтобы выступить с радикальными и максималистскими требованиями. И эти требования с одной стороны абсолютно неприемлемы с точки зрения международного права, а с другой — они ставят Сербию в такое положение, когда она не сможет устоять перед соблазном и пойдет всеми существующими способами возвращать свою насильственным путем отторгнутую территорию, которую планирует аннексировать другое государство.

Относительно недавно в сербских СМИ появилась новость о том, что так называемые Силы безопасности Косово на основании решения парламента будут участвовать в заграничных миротворческих миссиях в составе Национальной гвардии американского штата Айова. Со стороны официального Белграда бурной реакции на такое решение замечено не было. Почему?

Чтобы проиллюстрировать отношение сербских властей к этому неслыханному событию — преобразованию Сил безопасности Косово в полноценную армию, я напомню тот факт, что единственным условием президента Сербии для возобновления переговоров о «нормализации отношений» с незаконными властями в Приштине была отмена стопроцентных пошлин на сербские товары, которые они ввели, но при этом ни одним словом не упоминалось о приостановке процесса формирования армии так называемого Косово. Это одно из доказательств того, что действующие сербские власти уже годами молчаливо способствуют процессу «суверенизации» сепаратистского Косово.

С другой стороны, то, что США готовы включить с точки зрения международного права незаконные паравоенные формирования в свои миротворческие миссии, указывает на простой факт: и предыдущие, и теперешние американские власти все время придерживались того же курса на «суверенизацию» Косово. Трамп этот курс не менял, и это было видно по ключевым пунктам Вашингтонского соглашения, которые сербские власти подписали с незаконными структурами в Приштине. В связи с этим мы можем предположить, что Запад продолжит воспроизводить весь ряд событий, которые должны заставить официальный Белград опустить руки и под давлением «новой реальности» заявить о том, что «мы тут ничего не сможем сделать», после чего признать независимость Косово, свалив при этом всю вину на предыдущие сербские власти.

Когда Сербии угрожают референдумом о присоединении так называемого Косово к Албании, это ставит страну в такое положение, при котором она или смирится с этим, или сделает юридически обоснованный шаг, который стал бы единственным решением в подобной ситуации — объявить об оккупации части своей территории и ждать благоприятных условий для возвращения отторгнутого края в собственное конституционно-правовое поле.