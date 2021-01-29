Москва, , 20:06 — REGNUM Роскомнадзор обязан принимать исчерпывающие меры для недопущения распространения негативной для несовершеннолетних информации, вплоть до приостановки деятельности аккаунтов и сетей, в том числе TikTok.

Митинг в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года © ИА REGNUM

Об этом заявил 29 января председатель Комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в опубликованном в Facebook заявлении.

Комментируя транслируемые в интернете призывы к протестам 31 января, Рыбальченко отметил, что выводы родительское российское сообщество сделало уже по итогам беспорядков 23 января.

Председатель комиссии отметил, что детям свойственно проявлять любопытство, они склонны прислушиваться к информации, которая сподвигает на активность, а «иммунитет к подобным массовым мероприятиям отсутствует, поскольку социальный опыт мал».

Рыбальченко «Именно поэтому запрещается вмешательство политических партий в учебный процесс образовательных организаций и агитация в школах. Дети должны быть вне политики».

Он рассказал о встрече с родительским сообществом, которое возмущено вовлечением детей в противоправную деятельность и предлагает ужесточить ответственность структур, отвечающих за деятельность социальных сетей.

Рыбальченко призвал Роскомнадзор принять меры для недопущения распространения негативной информации — вплоть до приостановки деятельности аккаунтов и сетей. На Западе такие ограничения практикуются, добавил он.

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