София, , 19:45 — REGNUM «Македонизм» — это геополитическая идея, которую придумали Белград и Москва. Об этом заявила министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева 29 января в интервью болгарскому телеканалу БТВ.

Поэтому она не удивилась тому, что в школах Северной Македонии снова будут преподавать сербский язык как факультативную дисциплину.

«Возвращение сербского языка в школы значит, что между всеми партиями в Северной Македонии, несмотря на их политические отличия, существует консенсус по этому вопросу. Как и по вопросу взаимоотношений с Болгарией», — процитировало слова Захариевой македонское новостное агентство МИА.

По мнению болгарского дипломата, намерение вернуть сербский в образовательные программы доказывает и то, что Северная Македония не прервала связи с Сербией и Россией.

Напомним, что ранее премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил о том, что в школах страны в качестве предмета по выбору появится сербский язык. Также он анонсировал открытие Сербского культурного центра в Скопье.