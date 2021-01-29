Пекин, , 19:34 — REGNUM Китай выступает против увязки пограничного вопроса с развитием двусторонних китайско-индийских отношений. Об этом 29 января сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, который прокомментировал слова главы МИД Индии С. Джайшанкара о том, что отношения двух стран находятся на перепутье, ввиду сочетания в них сотрудничества и конкуренции.

Признавая значимость отношений Пекина и Дели, а также внимание, которое уделяют им в индийской столице, китайский дипломат, тем не менее, выделил в отдельную сферу урегулирование споров между двумя странами на различных участках двусторонней границы. Представитель китайского МИД выразил надежду, что усилия, предпринимаемые обеими сторонами, позволят превратить китайско-индийскую границу в зону мира и стабильности, а сам этот процесс не повлияет на расширение торгово-экономического и других форм взаимодействия Китая и Индии.