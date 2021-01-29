Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Дальнейший вывод американского контингента из Афганистана планируется, сообщила 29 января журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Американцы в Афганистане

Она отметила, что это «намерение остаётся», то есть президент США Джо Байден будет продолжать вывод войск из Афганистана, начатый его предшественником Дональдом Трампом.

Напомним, ранее 29 января президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что ожидает приезда американской делегации.

Гани «Мы также проведём консультации по видеосвязи относительно того, как ускорить процесс мирового урегулирования, как обеспечить выполнение поставленной цели».

Днём ранее помощник американского министра обороны Джон Кирби заявил, что численность контингента США в Афганистане составляет к настоящему моменту две с половиной тысячи военных.

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