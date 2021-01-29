Гонконг, Китай, , 19:27 — REGNUM Ввиду того, что Великобритания, вопреки договоренностям с КНР, с воскресенья 31 января начинает прием от жителей Гонконга (Сянгана) заявлений на получение британского гражданства и выдачу им национального заграничного паспорта Соединенного Королевства (BNO), МИД КНР объявил, что с этой даты Китай не признает BNO в качестве документа на право посещения Гонконга. Об этом 29 января сообщает Синьхуа, ссылаясь на соответствующее заявление официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзяня и подчеркивая при этом, что Китай оставляет за собой право принятия дополнительных дальнейших мер .

Как заявил дипломат, Лондон пошел на этот шаг в рамках так называемой «индивидуальной политики» для жителей автономии, обладающих паспортами BNO, расширяя таким образом сферу своего влияния, несмотря на передачу региона под юрисдикцию КНР еще 24 года назад. По сути, действия британской стороны направлены на превращение жителей Гонконга во «второсортных» британских подданных. Это грубое вмешательство во внутренние дела КНР нарушает ее суверенитет и нормы международного права и вызовет ответные действия китайской стороны.