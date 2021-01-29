Донецк, , 19:22 — REGNUM Сёла Сергеевка и Коминтерново (Новоазовский район, ДНР) остались без электроснабжения в результате обстрелов со стороны ВСУ накануне, 28 января, сообщили 29 января в пресс-службе министерства угля и энергетики республики.

Уточняется, что в результате обстрелов в Коминтерново без электричества остались 29 бытовых потребителей, поскольку обстрелами ВСУ оказался повреждён трансформатор ТМ-160 кВА.

В Сергеевке 51 бытовой абонент оказался обесточен, так как осколки мин задели проходной изолятор 10 кВ на комплектной трансформаторной подстанции №99.

Напомним, 28 января ВСУ обстреляли юг ДНР из миномётов и станкового противотанкового гранатомёта.

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