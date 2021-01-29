Киев, , 19:21 — REGNUM Сегодня, 29 января, Украина впервые вышла на официальный контакт с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Тихановская Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Подробности переговоров на брифинге вечером 29 января сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дипломат отметил, что переговоры с Тихановской прошли в рамках онлайн-заседания «Люблинского треугольника» (Украина, Литва, Польша).

«Мы выслушали ее видение ситуации в Беларуси и ее ожидания от международного сообщества. Поскольку ситуация в Беларуси влияет на ситуацию в регионе в целом, беседа с Тихановской прошла в таком региональном формате», — отметил глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что участники дискуссии Тихановскую «услышали».

»Теперь мы внимательно изучим позиции, которые она озвучила, обменяемся мнениями с коллегами в Люблинском треугольнике… как на них реагировать, и какие могут быть дальнейшие шаги», — добавил глава украинской дипломатии.

ИА REGNUM напоминает, что еще в ноябре 2020 года Тихановская заявляла, что намерена посетить Украину в «ближайшее время» с «дружеским визитом». Тогда она заявила, что обсуждает детали как раз с Кулебой. Позже в Киеве предпочли сделать вид, что таких переговоров вообще не было.