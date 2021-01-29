Санкт-Петербург, , 19:23 — REGNUM Власти Петербурга вечером 29 января объявили о самых крупных послаблениях антиковидных мер за время второй волны пандемии. С 30 января открываются зоопарки, океанариумы и аквапарки, до 50% увеличивается разрешенная предельная заполняемость залов в кинотеатрах, в цирке и на концертных площадках. При этом ношение масок во всех общественных местах остаётся обязательным.

Цирк на Фонтанке Дарья Драй © ИА REGNUM

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Океанариумы будут доступны посетителям при условии нахождения на 10 кв. метрах площади не более одного человека. Зоопарки и аквапарки откроются при соблюдении ранее установленных условий эпидемической безопасности.

С 30 января на спортивных и физкультурных мероприятиях разрешено одновременное присутствие зрителей в количестве не более 50% от вместимости места проведения. При этом общее количество зрителей спортивных состязаний не может превышать 15 тысяч человек.

Кроме того, по решению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, внесшего изменения в постановление Смольного №121, в торговых центрах уже с завтрашнего дня могут работать музеи, выставки, театры и ледовые катки.

Этим же решением градоначальника по 15 мая 2021 года продлевается обязанность использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук в общественных местах и на транспорте.

Также до середины мая продлен запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк.

Проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных и иных мероприятий численностью более 50 человек возможно только при получении согласования органа исполнительной власти в зависимости от направленности мероприятия.

«Другие ограничения, ранее установленные постановлением по 31 января, продлеваются по 28 февраля», — добавили в пресс-службе Смольного.

Напомним, тем же постановлением губернатора с 30 января в Петербурге отменяется запрет на ночную работу всего общепита, в том числе в ТЦ и ТРЦ (за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов, которые пока останутся закрытыми).

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