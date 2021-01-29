Санкт-Петербург, , 19:04 — REGNUM В Петербурге с 30 января 2021 года для всех предприятий общественного питания отменяется действовавший еще с осени 2020 года запрет работы в ночное время (с 23:00 до 06:00).

Зимнее кафе Дарья Драй © ИА REGNUM

Открыться и работать круглосуточно теперь смогут и закрытые до сих пор кафе, и рестораны в торговых центрах, не имеющие своего отдельного входа. Под полным запретом пока остаются только фуд-корты и фуд-плейсы в ТЦ и ТРЦ.

Такое решение принял губернатор Александр Беглов, внеся изменения в постановление правительства Санкт Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)».

Кроме того, в торговых центрах могут работать музеи, выставки, театры, ледовые катки.

Добавим, что, по мнению Межведомственного штаба, вопрос об открытии фуд-кортов можно рассмотреть через две недели.

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