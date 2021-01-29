Донецк, , 18:44 — REGNUM Ракетный обстрел населённых пунктов ДНР осуществили ВСУ утром 29 января, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Первая атака началась в 9:47 мск со стороны Водяного (Украина) в направлении села Ленинское (Новоазовский район, ДНР). ВСУ выпустили одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР).

Затем в 9:55 мск ВСУ выпустили ещё одну ПТУР в сторону посёлка Спартак (ДНР). Огонь вёлся со стороны Авдеевки. Из этой же точки посёлок атаковали из автоматического станкового гранатомета (АГС): ВСУ выпустили шесть гранат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 28 января ВСУ три раза нарушили режим прекращения огня на линии разграничения в ДНР.

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