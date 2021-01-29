Валанс, , 18:58 — REGNUM Глава министерства труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн на своей официальной странице в социальной сети Twitter выразила соболезнования родственникам убитой в городе Валанс служащей бюро трудоустройства.

«По мнению коллег, Патрисия была активной женщиной, преданной своему делу и людям, нуждающимся в рабочем месте, которым она помогала. Все мои мысли сейчас с ее мужем и двумя дочерьми», — говорится в сообщении министра.

Как сообщало ИА REGNUM, полиции удалось установить связь между убийством сотрудницы бюро трудоустройства во французском городе Валанс и нападением на муниципального служащего в соседней коммуне Ардеш.

Напомним, подозреваемый в убийстве сотрудницы бюро трудоустройства уже задержан, но пока отказывается давать показания.

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