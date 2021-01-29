Париж, , 18:46 — REGNUM Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила в своем коммюнике, что страна заказала у французской самолетостроительной компании Dassault Aviation 12 новых истребителей Rafale взамен тех, что будут поставлены в Грецию. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает France Info.

Как уточняют журналисты, французские вооруженные силы получат новые самолеты в 2025 году. В случае удачного производства вооруженные силы Франции будут располагать 171 истребителем Rafale.

Напомним, 25 января министры обороны Греции и Франции подписали в Афинах контракт на поставку в Грецию 18 истребителей Rafale.

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