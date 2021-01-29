Валанс, , 18:30 — REGNUM Полиции удалось установить связь между убийством сотрудницы бюро трудоустройства во французском городе Валанс и нападением на муниципального служащего в соседней коммуне Ардеш. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает France Info.

Как уточняют журналисты, ДНК, обнаруженное на месте преступления в коммуне Ардеш, и ДНК мужчины, предположительно убившего сотрудницу бюро трудоустройства в Валенсе, совпали в результате анализов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 января представители Центрального бюро труда Франции (Pôle emploi) сообщили, что в связи с убийством 28 января сотрудницы бюро трудоустройства во французском городе Валанс 29 января все бюро трудоустройства будут закрыты.

Напомним, подозреваемый в убийстве сотрудницы бюро трудоустройства уже задержан, но пока отказывается давать показания.

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