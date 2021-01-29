Бишкек, 29 января 2021, 17:39 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 29 января, подписал указ «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности». Об этом сообщили в администрации нового главы государства.
Отмечается, что сделано это в целях поддержки важнейшего направления внутренней политики.
Указ затрагивает вопросы, касающиеся воспитания граждан через усвоение ими высоких моральных норм, традиций, традиционных семейных и общественных ценностей, здорового образа жизни, приобщения к системе общих человеческих ценностей, отражающих богатство, своеобразие и единство культур народов республики.
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