Москва, , 18:12 — REGNUM Опубликованное видео недостроенного здания, которое всем известный блогер в своем видео пытался выдать за «дворец» президента РФ, вскрыло всю лживость подобных утверждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член СПЧ, президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «АНТИМАФИЯ», бывший старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре России Евгений Мысловский.

По его словам, появившееся в телеграм-каналах видео внутренней обстановки объекта наглядно демонстрирует, что здание является долгостроем и не может претендовать не только на статус «дворца», но и пригодного для жизни помещения. Другое дело, что отдельные люди не способны к аналитическому мышлению и верят во все, что им говорят.

«Если человек будет смотреть и не просто слушать, воспринимать на веру, а проверять, то он увидит, что история с этим дворцом тянется с 2010 года. Объект три раза менял владельца. В сети интернет перемолоты косточки всем владельцам. И на сегодняшний день этот объект явно является самым крупным недостроем. Если бы он функционировал, то это было бы известно. Все, что было сказано, — это туфта (в видео — прим. ИА REGNUM). Но вера не требует доказательств. Поэтому, если люди не настроены на аналитическое восприятие действительности, то они верят, когда им говорят, что это «дворец Путина», — сказал Мысловский.

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