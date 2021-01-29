Москва, , 17:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил создать министерство по делам молодежи.

«Мы предлагаем создать министерство по делам молодежи и поставить во главе того человека, которого примет сама молодежь», — предложил Жириновский.

Для этого нужно провести конкурс в интернете, отметил парламентарий.

«От ЛДПР мы выдвинем депутата Власова. Он самый молодой депутат Госдумы. Пусть МГУ, где учатся ребята со всех регионов России, выдвинет своего кандидата. И правительство своего выдвинет. А решение примет молодежь», — рассуждает он.

Жириновский обратил внимание на то, что Федеральное агентство по делам молодежи — Росмолодежь мало кто знает.

О необходимости менять молодежную политику заговорили после участия несовершеннолетних в несанкционированных митингах.