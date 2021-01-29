Киев, , 17:27 — REGNUM Далеко не все народные депутаты Рады нынешнего созыва разделяют позицию о необходимости сокращения депутатского корпуса до 300 народных избранников вместо нынешних 450.

Об этом заявил на брифинге сегодня, 29 января, спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спикер заявил, что лично он поддерживает идею об уменьшении количества народных депутатов и уверен, что «кардинально негативно» на работу Рады такой шаг точно не повлияет.

Разумков напомнил, что законопроект прошел предварительное одобрение, когда нужно было 226 голосов, а для голосования в зале необходимо конституционное большинство — 300 голосов за.

«Далеко не все депутаты разделяют эту позицию и я считаю, что его надо будет выносить в зал, когда мы будем видеть поддержку в 300 голосов. Когда это будет, посмотрим… нужны дополнительные консультации с представителями разных фракций и групп», — резюмировал он.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект о сокращении количества депутатов до 300 уже готов к рассмотрению.

«Верю, что в нашем парламенте депутатов будет меньше. Не 450, а 300. Этот закон в очереди. Мы также это обещали и должны сделать», — отметил Зеленский, посоветовав гражданам страны при этом «внимательно следить за поименным голосованием за этот закон, запоминать фамилии и делать выводы на следующих выборах».