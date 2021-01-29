Екатеринбург, , 17:14 — REGNUM Заместителем главы Екатеринбурга по связям с общественностью станет генеральный директор издательского дома «Коммерсант-Урал» Сергей Плахотин. Об этом сообщают журналисты.

Как передаёт «Коммерсант», Плахотин решил занять пост, на котором ранее находилась ушедшая в декабре 2020 года Екатерина Кузёмка.

Плахотин был гендиректором с августа 2012 года. До этого он работал в рекламно-производственной группе «Печатное поле» и Свердловской областной думе.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2021 года начнутся собеседования претендентов на пост главы Екатеринбурга. И. о. мэра назначен бывший первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

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