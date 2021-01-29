София, , 17:04 — REGNUM Вице-премьер Болгарии и министр обороны Касимир Каракачанов упрекнул премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева за «усиление сербского влияния» в этой стране. Так Каракачанов воспринял слова Заева о том, что сербский язык снова будет преподаваться в македонских школах.

По словам Каракачанова, ранее Скопье обвинило Софию в блокировании начала переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз, что, по мнению македонских властей, усилит сербское влияние в этой стране, которая ранее находилась в составе СФРЮ.

«Понятно, что это влияние усиливается, но мне интересно, кто точно его усиливает. Или, как мне кажется, речь идет о другом — это влияние никогда и не слабело», — цитирует слова Каракачанова сербское издание «Блиц».

Болгарский министр также задался вопросом, будут ли сотрудники сербского культурного центра, который, по словам Заева, должен открыться в Скопье, рассказывать македонцам о том, как «Королевство Сербия в 1913 году оккупировало Вардарскую Македонию» и «насильственно меняло фамилии, чтобы они заканчивались на — ич, а не на — ов и — ев».

Напомним, что ранее София заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, требуя от Скопья признать македонский язык диалектом болгарского. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 27 января поздравил сербское национальное меньшинство в стране с днем сербского просветителя святого Саввы и заявил о том, что в Северной Македонии в школах снова будет преподаваться сербский язык как факультативный предмет, а в Скопье откроется Сербский культурный центр.