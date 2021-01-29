Ашхабад, 29 января 2021, 16:54 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Садыра Жапарова со вступлением в должность президента Киргизии. Об этом сообщили в администрации главы государства.
«Существующий высокий уровень доверия и взаимопонимания между нашими странами является прочной основой для конструктивного развития двустороннего сотрудничества», — подчеркнул туркменский лидер.
Бердымухамедов отметил большой потенциал сотрудничества Туркмении с Киргизией и пригласил Жапарова посетить Ашхабад в любое удобное для нового киргизского президента время.
ИА REGNUM напоминает, 10 января 2021 года в Киргизии прошли досрочные выборы главы государства. Киргизский центризбирком объявил победителем экс-депутата Садыра Жапарова, заявив о том, что за него проголосовали более 79% избирателей.