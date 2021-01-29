Москва, , 16:46 — REGNUM Рекордное «вымирание» страны нельзя объяснить ни демографической ямой, ни пандемией коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Призываю не увлекаться ссылками на чрезвычайность ситуации и схожие проблемы в других странах. Не будем кивать на соседей: за рубежом не было уникальной советской системы здравоохранения. Она как раз была рассчитана на подобные испытания и справилась бы с коронавирусом, если бы ее не разрушили. Непонятно, какие еще нужны доказательства того, что оптимизация медицины — преступление, которое угрожает безопасности страны», — заявил Миронов.

Он предлагает ввести жесткое наказание для чиновников за «оптимизацию» медучреждений.

«Пора предусмотреть уголовное наказание для чиновников, принимающих решение о сокращении медучреждений или численности персонала. Необходимо отказаться от порочной системы страховой медицины и перейти к государственному здравоохранению. Иначе мы каждый год будем ставить новые рекорды вымирания», — отметил Миронов.

По предварительной оценке Росстата, в 2020 году численность населения России сократилась больше чем на 510 тысяч человек. Такое падение зафиксировано впервые за последние 15 лет.