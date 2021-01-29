Киев, , 16:49 — REGNUM Глава Верховной рады, один из лидеров «Слуги народа» Дмитрий Разумков признает, что воздержался при голосовании за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра — министра энергетики.

Об этом Разумков сказал на брифинге сегодня, 29 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Разумков отметил, что он не поддерживает это кадровое назначение, причем и при первой попытке назначения Витренко он также воздержался.

«Это связано в первую очередь было с премиями — многие из народных депутатов, в том числе, и я говорили о том, что сегодня трудно государству», — отметил спикер Рады.

Вторая его претензия к и.о. министра энергетики — это тарифный кризис.

«Тарифы, в первую очередь бьют не по мне, не по Витренко или многим из народных депутатов Украины, а бьют именно по наименее защищенным слоям населения… И когда они слышат, что кто-то из чиновников или будущих чиновников получает премии миллионные или десятки миллионов и даже больше сотни миллионов — я думаю, что люди нас не поймут», — заявил глава парламента.

ИА REGNUM напоминает, что 28 января Верховная рада не проголосовала за назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром — министром энергетики, кандидатуру поддержали только 204 депутата при 226 необходимых. Это была уже вторая попытка назначить Витренко на пост в правительстве — предыдущая попытка состоялась 17 декабря и также не увенчалась успехом.

Также отметим, что Витренко, занимая пост и.о. министра энергетики, пытается отстоять премию в 4 млн долларов, которая, как он считает, положена ему по итогам деятельности на посту исполнительного директора «Нафтогаза Украины».