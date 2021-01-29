Вашингтон, , 16:44 — REGNUM США полностью поддерживают посредническую роль Евросоюза в диалоге Белграда и Приштины, целью которого является достижение «всеобъемлющего соглашения». Об этом 28 января сообщила радиостанция «Свободная Европа» (СМИ — иностранных агент) со ссылкой на Госдеп США.

«Как ранее заявил президент Байден, всеобъемлющее соглашение имеет ключевое значение для дальнейшего продвижения Косово и Сербии, и оно должно привести оба государства к взаимному признанию, сохранению суверенитета и территориальной целостности и укреплению демократических институтов. Это усилило бы безопасность и перспективы процветания обеих стран, укрепило бы их шансы на вступление в ЕС и другие многосторонние организации и способствовало бы достижению цели о создании единой, свободной и мирной Европы», — цитирует телеканал РТС сообщение Радио «Свободная Европа».

Госдеп США также напомнил о недавнем заявлении госсекретаря Энтони Блинкена комитету по внешнеполитическим делам Сената. Блинкен 19 января напомнил, что Байден «много времени провел в прошлом» в Сербии и Косово, и что он многое может сделать для того, чтобы «Косово продвинулось вперед», так же, как и Сербия.

Напомним, что ранее исполняющая обязанности президента сепаратистского Косово Вьоса Османи заявила о том, что надеется на поддержку новой американской администрации в процессе переговорах с Белградом. Она заявила о необходимости пересмотра достигнутых при посредничестве президента Дональда Трампа Вашингтонских соглашений, так как они в некоторых пунктах не соответствуют интересам Приштины.