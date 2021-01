Киев, , 16:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против компаний и физических лиц из Китая, купивших предприятие украинское предприятие «Мотор-Сич». Соответствующий указ опубликован 29 января на сайте президента Украины.

Под санкциями оказались китайские компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hon Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. Также ограничения коснулись гражданина Китая Ван Цзина, который является ключевым акционером компании Skyrizon.

Санкции введены на три года. Они предусматривают, в частности, запрет на торговые операции, на сделки с ценными бумагами, на вывод капиталов за пределы Украины, а также на транзит ресурсов, полёты и перевозки по территории Украины.

Ещё одно приложение к данному указу засекречено.

Напомним, акции компании «Мторо-Сич», купленные китайскими инвесторами, были арестованы в 2018 году, в конце 2020 года инвесторы обратились в суд, а 15 января 2021 года министерство торговли США ввело санкции против компании Skyrizon.

