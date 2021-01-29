Самара, , 16:41 — REGNUM К обороне воздушного пространства регионов Поволжья подключена зенитная ракетная система С-400 в Самарской области, сообщили 29 января в пресс-службе Центрального военного округа.

Уточняется, что ЗРС С-400 и первый боевой пуск проведены на полигоне Капустин Яр (Астраханская область).

Этим в 1,7 раза увеличились боевые возможности зенитного ракетного полка в ЦВО. Комментируя новшество, командующий 14-й армией ВВС и ПВО округа генерал-майор Владимир Мельников сказал:

«Отличительной особенностью системы является увеличенная зона поражения, в пределах которой ведётся уничтожение всех существующих и перспективных средств воздушного нападения».

Напомним, ЗРС С-400 «Триумф» поражает самолёты стратегической и тактической авиации, баллистические ракеты, гиперзвуковые цели. Системы рассчитаны на работу в условиях радиоэлектронного противодействия.

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