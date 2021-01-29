Варшава, , 16:21 — REGNUM Депутат Сейма Польши от партии «Право и справедливость» Павел Лисецкий в эфире Polskie Radio 24 прокомментировал очередную акцию протеста в Варшаве против ужесточения запрета на аборт, которая прошла 28 января и сопровождалась стычками с полицией и атакой на здание Конституционного суда.

Депутат заявил, что ситуация, возникшая 28 января вечером во время протестов, недопустима. По его мнению, это «проявление анархизма, а участники акции являются проводниками анархии в Польше».

«Они оказывают сопротивление полиции, нападают на здание Конституционного суда, врываются в него без разрешения. Я еще не говорю, что проводят массовые акции во время пандемии. В Польше раньше не было анархических политиков, которые бы открыто выступали за беспорядок и хаос, так сегодня они появились — мы их видим на акциях протеста», — заявил депутат.

«Анархизации общественной жизни не должно быть. Некоторые люди с радикальными взглядами пытаются оказать давление на государственные органы, чтобы они действовали незаконно. Я надеюсь, что соответствующие службы этого не допустят», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.