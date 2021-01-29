Варшава, , 16:18 — REGNUM Новый лидер США Джо Байден является «крайне левым» политиком с «оруэлловским мышлением». Об этом сообщил польский политический аналитик Иво Бендер в эфире Polskie Radio 24.

«Джо Байден, сменивший президента Дональда Трампа, олицетворяет собой крайние левые тенденции, что видно по его первым решениям: возвращение бюджетного финансирования организаций, которые производят аборты, а также назначение Камалы Харрис, которая отстаивает ценности ЛГБТ-идеологии, на должность вице-президента», — заявил аналитик.

По его мнению, новый президент США часто говорит о своей католической вере, но в своих действиях он прямо себе противоречит. «Это говорит о том, что это человек с оруэлловским мышлением», — подчеркнул аналитик.