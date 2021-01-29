Кемерово, , 16:13 — REGNUM Кемеровский городской совет народных депутатов на заседании сегодня, 29 января, досрочно прекратил полномочия депутата Евгения Мордовина. Решение принято депутатами единогласно.

«В городской совет поступило заявление от депутата по избирательному округу № 18 Мордовина Евгения Викторовича о сложении с него депутатских полномочий, — цитирует А42.RU председателя горсовета Николая Сенчурова. — Согласно уставу города Кемерово, полномочия депутата городского совета в случае его отставки по собственному желанию прекращаются с даты, указанной в решении городского совета о принятии отставки».

Причины такого решения депутата не называются.