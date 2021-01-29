Варшава, , 16:10 — REGNUM 29 января судья Павел Стырна был назначен новым председателем Национального совета судебной власти после того, как предыдущий председатель Лешек Мазур ушел с этой должности в отставку. Об этом передает Polskie Radio 24.

Предыдущий председатель Лешек Мазур объявил о собственной отставке 21 января. Неделю спустя — 28 января — Национальный совет судебной власти провел голосование за кандидатуру Павла Стырны в качестве нового председателя, занимавшего до этого должность заместителя председателя.

Стырна был избран абсолютным большинством голосов: 12 человек за, пять против, шесть воздержались. 29 января решение о его назначении было официально утверждено.

В качестве судьи новый председатель Совета работает заместителем председателя окружного суда в Кракове.