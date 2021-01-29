Джакарта, , 16:09 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что равный и справедливый доступ к вакцине против коронавируса является важным вопросом, который должен вызывать озабоченность всех стран, сообщает Kompas.

«Справедливый и равный доступ к вакцине против коронавируса для всех стран является очень важным вопросом. Мы вылечимся и станем сильнее, если будем вместе», — заявила глава МИД Индонезии на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) 29 января 2021 года.

Ретно Марсуди выразила признательность Covax, Gavi и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за содействие многостороннему сотрудничеству в закупке вакцины против коронавируса для развивающихся стран.

«Я прошу остановить политизацию вакцины, остановить национализацию вакцины, мы должны понимать, что вакцина — это гуманитарный вопрос, а не политический. Я надеюсь, что многостороннее сотрудничество в области закупок вакцин будет проходить гладко», — добавила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве морской безопасности Индонезии пояснили, что задержали 36 иранских и 25 китайских граждан на борту нефтегазовых танкеров MT Horse и MT Freya.

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