Киев, 29 января 2021, 15:57 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 может начаться на Украине 15 февраля. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 29 января в интервью BBC Украина.
На вопрос о точной дате начала вакцинации он ответил:
Ляшко отметил, что кампанию вакцинации могут остановить только форс-мажорные обстоятельства: задержка вакцины на таможне, ДТП и другие происшествия с транспортом, перевозящим вакцину.
В то же время, он не смог сказать, какой именно вакциной будут прививать население Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины запретила регистрацию в стране вакцин, разработанных в России.
Читайте ранее в этом сюжете: Рада запретила регистрацию вакцин, разработанных в России