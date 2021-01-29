Киев, , 15:57 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 может начаться на Украине 15 февраля. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 29 января в интервью BBC Украина.

На вопрос о точной дате начала вакцинации он ответил:

«Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования», — сообщил чиновник.

Ляшко отметил, что кампанию вакцинации могут остановить только форс-мажорные обстоятельства: задержка вакцины на таможне, ДТП и другие происшествия с транспортом, перевозящим вакцину.

В то же время, он не смог сказать, какой именно вакциной будут прививать население Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины запретила регистрацию в стране вакцин, разработанных в России.

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