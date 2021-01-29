Минск, , 15:55 — REGNUM Россия в период правления Бориса Ельцина находилась под управлением спецслужб США. Об этом 29 января в Белгосуниверситете заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Мы не стали на колени, ни под кого не прогнулись, поэтому нас и наклоняют. Точно так, как сейчас начали наклонять Россию. Такая независимая, самостоятельная Россия никому не нужна. Россия сильным мира сего нужна такая, какая она была при Ельцине в середине 90-х. Я это проходил вместе с Ельциным, я это все видел», — сказал он.

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Согласно официальному сообщению пресс-службы президента Белоруссии, по словам Лукашенко «в те годы в России активно и открыто работали американские спецслужбы, управляя всеми процессами».

«С них начиналась приватизация, с них началось уничтожение вооружений Советского Союза. У нас этот процесс тоже вспыхнул, но я его быстро подавил. И не потому, что я диктатор и авторитарный руководитель, а потому, что, прежде всего, я отказался уничтожать вооружения», — уточнил Лукашенко.

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