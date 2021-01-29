Минск, , 15:57 — REGNUM Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) извлекли пользу из протестов, которые состоялись в Белоруссии после выборов главы республики. Об этом 29 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече со студентами Белорусского государственного университета (БГУ), его слова приводит агентство БелТА.

«После Беларуси (страны СНГ) уже расхлябанно к этим вопросам не относятся. Почему? Особенность вторжения в Беларусь была связана с тем, что удар был нанесен по сильному монолитному государству. Это была проверка: если в Беларуси пройдет, значит, пройдет и в других», — сказал он.

При этом белорусский лидер отметил, что в республике не было оснований для проведения цветных революций, как это имело место в Армении и на Украине.

«Хотели в Беларуси осуществить блицкриг, чтобы получить трамплин для наступления против России, перманентного или как в 41-м году — как получилось бы. Не затормози их здесь, они бы ринулись и туда, уже современным образом, через соцсети», — указал Лукашенко.

Также он пояснил, что страны СНГ располагаются в зоне интересов многих крупных мировых игроков.

«Мы находимся в зоне интересов США и Евросоюза в целом. Не дай бог оказаться ареной войны, где будут решаться не наши вопросы. Этого допустить нельзя. Точно так понимает это Россия и другие постсоветские республики, и никто не расслабляется», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что в ближайшие месяцы властями Белоруссии будут приняты меры по отношению к соцсетям и мессенджерам для защиты интересов государства и народа.