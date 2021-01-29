Киев, 29 января 2021, 15:57 — REGNUM Имена пяти российских артистов включил в свой чёрный список минкульт Украины, они якобы угрожают безопасности страны. Об этом сообщает 29 января пресс-служба украинского ведомства.
Отмечается, что дополнить перечень лиц, «которые представляют угрозу национальной безопасности», потребовала Служба безопасности Украины. В чёрный список министерства культуры и информационной политики Украины включены российские граждане Ольга Кормухина, Ольга Засульская, Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман.
«Соответствующими приказами минкульт включил российских артистов в перечень», — указано в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, черный список деятелей культуры власти Украины обнародовали в августе 2015 года. В него попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется, по состоянию на 29 января в нём было 164 имени.