Москва, , 15:46 — REGNUM Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили в телефонном разговоре реализацию трёхсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, в том числе в ООН и ОБСЕ», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении боёв в Карабахе. В январе 2011 года Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран, которая займётся налаживанием в регионе транспортных и экономических связей.

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