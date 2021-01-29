Киев, , 15:40 — REGNUM Украина сейчас находится в такой ситуации, когда страна вынуждена согласовывать свои шаги с главными кредиторами, в частности, МВФ.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

Гетманцев дал понять, что такое положение дел обусловлено событиями примерно десятилетней давности.

«Положение дел, в котором мы сейчас — это результат действий нашего государства в течение достаточно длительного времени… когда мы оказались в ситуации, когда мы вынуждены согласовывать свои шаги в том или ином виде со странами, у которых мы занимаем», — отметил парламентарий.

Депутат добавил, что тот уровень взаимоотношений, который Киев сейчас имеет с «уважаемыми международными партнерами», предполагает, что те для обеспечения своих прав как кредиторов вынуждены навязывать украинской власти «те или иные решения и действия».

Вместе с тем Гетманцев подчеркнул, что «по большинству» этих требований можно согласиться, что это «нужно и полезно» для самой Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящий момент власти Украины и МВФ пытаются договориться о возобновлении программы кредитования, по которой первый и последний транш Киев получил еще в июне 2020 года.

Переговоры об этом начались еще в конце декабря, сегодня же министр финансов Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ продлена на 7−10 дней. При этом, по его словам, поступление средств от фонда — «больше вопрос технический».