Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Истребители и бомбардировщики вооруженных сил Китая в ходе учений в зоне ПВО Тайваня отработали удар по авианосцу США. Об этом 29 января сообщает Financial Times со ссылкой на разведданные американских спецслужб.

По данным журналистов издания, указанный инцидент произошел через несколько дней после инаугурации нового американского президента Джо Байдена, которая состоялась 20 января.

Также отмечается, что, по предварительным данным, ВС КНР направил за несколько дней в район юго-западной части зоны противовоздушной обороны Тайваня в общей сложности 26 самолетов.

Кроме этого, по информации FT, во время учений китайские военные использовали группу кораблей США во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт» как «моделированную цель». При этом, по словам знакомых с разведданными источников, пилоты ВС КНР подтверждали приказы о цели и о пуске антикорабельной ракеты по авианосцу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Пентагон не видит причин для возможной конфронтации с Китаем из-за Тайваня.