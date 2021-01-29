Киев, , 15:40 — REGNUM Вопрос о вступлении Украины в НАТО могут вынести на референдум. Об этом заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, сообщило 29 января информационное агентство «Украинские новости».

«Я считаю, что рано или поздно мы будем выносить вопрос на референдум, например, о вступлении в НАТО, но это надо очень хорошо подготовить», — сказала она.

Депутат объяснила, что населению Украины нужно показать, насколько положительно сказывается сотрудничество с НАТО на состоянии ВСУ.

Кравчук добавила, что такая подготовка нужна из-за присутствия у населения «некоторых советских рудиментов в ментальности касательно НАТО».

Парламентарий отметила, что лично она готова положительно ответить на вопрос о НАТО во время референдума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что первый референдум на Украине могут провести уже в 2021 году.

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